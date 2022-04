Expomoto regressa em Maio à Exponor do Porto

A Expomoto está de volta à Exponor do Porto, no ano em que celebra 25 edições, para quatro dias dedicado ao mundo das duas rodas.

A decorrer entre 5 e 8 de Maio, o certame irá acolher as principais empresas a actuarem no nosso país e apresentar as novas tendências do sector num espaço de 14.000 metros quadrados.

A componente eléctrica está cada vez mais presente e terá destaque na oferta dos expositores e da programação da Expomoto.



Esta edição terá como tema central o ambiente e a redução das matérias poluentes dos equipamentos motorizados recém-chegados ao mercado.

A par da exibição de motas com motores térmicos e de motas eléctricas, o aficionado pode ainda contar com um espaço dedicado a equipamentos e acessórios.

Em simultâneo, irão decorrer diversas actividades temáticas, como test drives e freestyle shows, num espaço com cerca de 5.000 metros quadrados.

"A Expomoto cresceu em relação à última edição e este ano conta com novas empresas, além daquelas que são obrigatórias num evento desta dimensão", destacou a organização.

As inscrições para potenciais expositores estão ainda abertas, e os bilhetes, ao preço unitário de seis euros, já podem ser adquiridos na plataforma TicketLine ou nos locais de venda habituais.

