Explosões e gargalhadas com Richard Hammond: veja o 'trailer' de 'The Great Escapists'

Chama-se The Great Escapists e é a última loucura televisiva protagonizada por Richard Hammond para fugir de uma ilha deserta.

Por companhia, a estrela de Top Gear e The Grand Tour tem Tory Belleci, uma das figuras de Os Caçadores de Mitos, transmitido no nosso país no Discovery Channel.

Juntos, são obrigados a usarem todas as suas habilidades científicas para escaparem de um paraíso deserto… e todas as artimanhas são válidas para o conseguirem, nem que tenham de explodir as engenhocas que construem.

Carros ao melhor estilo dos The Flintstones, fortalezas decrépitas e armadilhas surreais, com muitas explosões pelo meio, brilham no primeiro trailer do novo programa da Amazon Prime Vídeo, que estreia a 29 de Janeiro.

