Experiência alucinante ao volante do Ferrari F80

É mais uma das "brincadeiras" que a Ferrari proporciona ao seus pilotos de Fórmula 1: um F80 a estrear nas mãos de Carlos Sainz Jr. e Charles Leclerc… mas ainda como protótipo de pré-produção!

Não é que os dois tenham participado no desenvolvimento técnico do V6 híbrido mas é assumido o gozo que desfrutaram a controlar os 1.200 cv e 1.137 Nm passados às quatro rodas na pista de Maranello.

Só haverá 799 exemplares a nível planetário e, como tal, a acompanhá-lo está um preço que afasta de imediato os mais fervorosos ferraristas.

Afinal serão poucos os que conseguirão desembolsar 3,6 milhões de euros para pagá-lo (e sem contar com taxas e impostos!), por isso mais vale apreciar as caras felizes dos dois pilotos ao volante do hiper desportivo.

