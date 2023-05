Exclusivo e distinto: Lando Norris recebe McLaren 765LT Spider decorado a dedo

Lando Norris já tem nas mãos o McLaren 765LT Spider que mandou personalizar a seu gosto pela divisão Special Operations… e dificilmente alguém ficará indiferente às escolhas do piloto de Fórmula 1.

O super desportivo, dos quais só existem 765 exemplares já todos vendidos, é de imediato reconhecível pelo exterior Visual Gloss Blue Tint que cobre a fibra de carbono com detalhes em Satin Visual.

O acabamento distinto é completado com rodas pintadas em Satin Black, contrastadas por pinças de travão Lando Yellow, a mesma cor usada nas quatro faixas sob asa traseira activa.

Outros recursos externos incluem os três pacotes de personalização em fibra de carbono, como o divisor, os guarda-lamas dianteiros, as entradas de ar, as saias laterais, os espelhos retrovisores e o difusor traseiro.

O capô em fibra de carbono é adornado com o símbolo da marca em Dark Chrome enquanto o Stealth Pack adiciona um acabamento discreto ao mecanismo da asa traseira e à saída quádrupla dos escapes em titânio.

O interior mantém o mesmo esquema de cores, com os bancos de competição em fibra de carbono em Navy Blue com pespontos em Napier.

Os mesmos tons estão presentes nos painéis das portas e no tabliê, enquanto os encostos de cabeça gravados com o símbolo LN4 representam as iniciais do piloto e o número do monolugar com que corre na Fórmula 1.

Há outros pormenores ocultos como o Dark Tint Carbon Union Flag Sill, apenas visível quando as portas são abertas, com o volante MSO Custom a ser em Blue Tint Carbon Fade.

O interior é ainda decorado com uma placa MSO dedicada, que confirma a personalização exclusiva para Lando Norris.

O McLaren 765LT é o modelo mais recente da insígnia britânica a comportar a designação LongTail, associado pela primeira vez em 1997 ao lendário McLaren F1 GTR.

A alimentar o descapotável está o bloco V8 biturbo de 4.0 litros, com os 765 cv e 800 Nm passados às rodas traseiras através de uma caixa automática de sete relações.

Os zero aos 100 km/hora são cumpridos em 2,8 segundos, bastando sete segundos para acelerar até aos 200 km/hora.

Os 1.463 quilos que pesa, associados a uma suspensão sofisticada afinada para a pista, asseguram uma experiência de condução emocionante.

