Ex-basquetebolista Shaquille O’Neal goza com Elon Musk

Shaquille O’Neal fez na última semana uma reclamação a Elon Musk: entrar dentro de um Tesla Model S não é nada fácil para ele!

Num vídeo publicado no TikTok, pode-se ver o simpático gigante que brilhou na NBA numa luta titânica para entrar dentro do carro 100% elétrico.

O'Neal bem tenta entrar com o banco puxado o mais atrás possível mas os seus 2,16 metros de altura não facilitam nada a tarefa!

O ex-basquetebolista lá consegue encaixar as pernas debaixo do tablier mas com uma cara que mostra todo o seu desconforto.

No final do vídeo, Shaquille O’Neal atira a dica ao dono da Tesla: "Elon, não queres fazer um carro para um rapaz grande como eu?".

Há uns meses atrás, a antiga estrela da NBA já tinha brincado com a sua altura ao tentar conduzir um Smart nas ruas de Nova Iorque, numa missão foi praticamente impossível!

