Evite amêndoas ''amargas'' na Páscoa: vídeo alerta peões para distrações ao telemóvel

A menos de 15 dias do fim de semana da Páscoa, começam a passar nas redes e meios de comunicação sociais mensagens-choque apontadas à prevenção na segurança rodoviária.

A Direcção Geral de Trânsito espanhola levou o tema ainda mais longe com uma "curta metragem" que alerta para as distracções ao telemóvel por parte dos peões e não tanto dos condutores.

O vídeo é terrífico quanto baste: um rapaz completamente absorto nos vídeos que vai vendo no telefone portátil entra num passadeira sem olhar para os lados; infelizmente há um carro que não lhe dá passagem.

O lema da campanha não poderia ser mais claro: "Não Queres Perder Nada e Acabas por Perder Tudo", relembrando que uma em cada três pessoas atravessa a rua a olhar para o telemóvel

Texto: P.R.S.

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