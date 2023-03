Estreia na ModaLisboa: alta-costura Esprit de Voyage decora DS 4 e DS 7

A 60.ª ModaLisboa foi o espaço escolhido para a DS Automobiles revelar a nível mundial a sua primeira colecção automóvel de alta-costura.

Sob o lema Esprit de Voyage, a nova linha concebida pelo DS Design Studio de Paris caracteriza-se por interiores em tons claros com acabamentos exclusivos.

Diversas outras comodidades e equipamentos convidam a tirar o maior prazer nas viagens de curto e longo curso, sempre num ambiente de extremo luxo.

A nova colecção, que se estreia nas gamas DS 4 e DS 7, já tem preços anunciados e está aberta a encomendas.

Os primeiros exemplares chegam em Abril às DS Stores da marca francesa no nosso país.

DS 4 ainda mais exclusivo

A DS Automobiles volta a surpreender os admiradores dos seus modelos com a colecção Esprit de Voyage revelada na Modalisboa esta quinta-feira.

A nova linha parte da base do DS 4 Rivoli mas ganha detalhes exclusivos e vários equipamentos integrados de série.

O interior luminoso é conseguido com um tom de iluminação específico e um trabalho artesanal distinto.

A decorar o habitáculo está a cor Gris Galet nos bancos em couro granulado, combinada com tons Gris Granit no tabliê e nas laterais em pele Nappa.

O nome da linha está gravado em pelo no painel de instrumentos, enquanto um mapa da Europa tem os raios centrados numa Clou de Paris onde a colecção foi idealizada.

Por fora, as molduras dos retrovisores laterais têm gravado a laser um desenho raiado que sugere movimento e aerodinâmica.

O visual à frente é enriquecido pelas DS Wings em preto brilhante, cor presente nos contornos dos vidros e na grelha, que também possui elementos cromados.

As jantes Cannes de 19 polegadas, diamantadas e envernizadas em mate, apresentam a nova cor fosca Gris Anthracite.

São também propostas seis cores exteriores, combináveis com o tejadilho em Perla Nera.

A somar aos equipamentos de série está o novo pacote Sièges Electriques com bancos dianteiros aquecidos, e com massagem e ventilação.

Volante aquecido, porta da bagageira eléctrica, pedais em alumínio e vidros laterais laminados e acústicos são outros elementos propostos de origem

O DS 4 Esprit de Voyage está disponível na versão híbrida plug-in E-Tense 225, e nos motores PureTech 130 a gasolina e BlueHDi 130 a gasóleo.

Luxo reforçado no DS 7

Para o DS 7 Esprit de Voyage, que toma como base o nível Rivoli, as mudanças seguem a mesma filosofia estética presente no DS 4 desta linha.

A diferença está nos detalhes em pele Nappa no tom Gris Perle, específico desta colecção.

No exterior, a assinatura da nova linha percebe-se nas portas e nas molduras dos retrovisores laterais, num padrão específico gravado a laser.

Os acabamentos em preto brilhante estão nas DS Wings, contornos dos vidros, barras de tejadilho e pára-choques com extensões frontais.

A combinar está a grelha do radiador, também em preto brilhante e com detalhes cromados, e as jantes Oyama de 19 polegadas com inserções em preto brilhante.

O conforto a bordo é reforçado com bancos dianteiros aquecidos, ventilados e com função massagem, e ajuste de inclinação das costas do banco traseiro.

Pedais em alumínio, iluminação interior PolyAmbient, vidros laterais laminados e acústicos, e porta da bagageira eléctrica com acesso mãos-livres completam a oferta.

O DS 7 Esprit de Voyage está disponível nas versões híbridas plug-in E-Tense 225 e E-Tense 4x4 300, bem como no bloco diesel BlueHDi 130.

À semelhança do DS 4 Esprit de Voyage, os preços já estão definidos e as encomendas abertas.

Colecção Esprit de Voyage Preço DS 4 1.2 PureTech 130 EAT8 44.060 euros DS 4 1.5 BlueHDi 130 EAT8 48.040 euros DS 4 E-TENSE 225 52.690 euros DS 7 1.5 BlueHDi 130 EAT8 58.235 euros DS 7 E-TENSE 4x2 225 63.665 euros DS 7 E-TENSE 4x4 300 68.465 euros

