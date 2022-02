Estreia em Março: CX-60 é o primeiro PHEV da Mazda para a Europa

O Mazda CX-60 PHEV é o primeiro dos dois novos modelos que a insígnia japonesa irá lançar nos próximos dois anos no mercado europeu.

Com estreia agendada para 8 de Março, será o primeiro híbrido plug-in da fabricante para o Velho Continente, a que se seguirá o lançamento do Mazda CX-80.

Equipado com um bloco a gasolina de 2.5 litros e quatro cilindros, aliado a um motor eléctrico, oferece uma potência combinada superior a 300 cv.

Ficam por saber outras especificações mecânicas do SUV, com a Mazda a sublinhar que o SUV irá oferecer "acelerações suaves e poderosas".

A aposta passa por dar ao condutor uma "enorme confiança e prazer de condução no mais vasto leque de cenários possível".

As imagens do novo SUV híbrido de ligar à ficha são parcas em detalhes mas, mesmo assim, percebem-se faróis agressivos que se fundem com a grelha.

O pára-choques dianteiro, marcado por entradas de ar verticais, é em tudo idêntico ao CX-50 destinado ao mercado americano.

O CX-60 da Mazda está concebido para cinco ocupantes, com o CX-80 a alargar essa capacidade para sete lugares.

