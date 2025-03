Estreia em Março: Audi A6 está de volta em modo térmico

Está tudo pronto para a apresentação do novíssimo Audi A6 mas agora apenas em modo térmico apoiado pela já habitual electrificação motriz.

Para os mais distraídos é uma surpresa, já que nos planos iniciais da marca dos quatro anéis, tinha o "desaparecimento" traçado em favor do A6 e-tron.

Recorde-se que os números ímpares seriam destinados aos modelos de combustão e os pares aos "eléctricos", mas logo fez marcha atrás e voltou às designações tradicionais para não confundir os potenciais clientes.

Na próxima terça-feira, 4 de Março, saber-se-á tudo sobre a sexta geração do Audi A6 mas a insígnia germânica já avançou com alguns aperitivos, a começar pela carrinha Avant devidamente coberta por um pano.

As motorizações deverão dividir-se por soluções motrizes a gasolina e gasóleo com micro hibridação, sem esquecer as opções híbridas plug-in.

