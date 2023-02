Estreia em Maio: 'trailer' explosivo para novo 'Fast X'

Só estreia a 18 de Maio nos cinemas nacionais mas os fãs da saga Velocidade Furiosa já podem apreciar o primeiro trailer oficial de Fast X.

Embora as imagens sejam fugidias, é possível perceber quais as filmagens que foram feitas na Nacional 2 e na A24, sem esquecer as ruas de Almada.

Vin Diesel e Michelle Rodríguez mantêm-se à frente do elenco desde o primeiro filme da série, acompanhados por Jordana Brewster, Charlize Theron e Jason Momoa.

Novidade mesmo é a participação dos portugueses Daniela Melchior e Joaquim de Almeida, ele que participou no quinto capítulo e que também surge no trailer.

Já segue o Aquela Máquina no Instagram?