Estreia electrizante: Renault 5 Turbo 3E ''bruto'' na rampa de Goodwood

Nada como fazer do Festival de Velocidade de Goodwood o cenário ideal para o Renault 5 Turbo 3E "brutalizar" o público com os seus 555 cv e 4.800 Nm eléctricos.

Ao subir a famosa rampa nos quatro dias do evento britânico, o super desportivo ainda em forma de protótipo exibiu o seu extraordinário desempenho, acompanhado dos tremores e berrinhos dos "penduras" que arriscaram essa experiência.

Produzido por encomenda e com um preço indicativo a partir de 160.000 euros, o Renault 5 Turbo 3E será fabricado numa série limitada a apenas 1.980 unidades numeradas, numa homenagem ao ano de lançamento do Renault 5 Turbo original.

As reservas mantêm-se abertas, com diversas possibilidades de personalização, com as entregas dos primeiros exemplares a estarem previstas para 2027.

Texto: P.R.S.

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