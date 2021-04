Estética renovada e mais tecnologia para Seat Ibiza e Seat Arona

Estética revista e mais tecnologia marcam os renovados Seat Ibiza e Seat Arona que o construtor espanhol irá revelar a 15 de Abril.

E nada melhor do que avançar com um pequeno vídeo e uma fotografia de ambos os modelos para lançar a expectativa.

Percebem-se, de imediato, várias alterações estéticas à frente que "casam" melhor com os modelos mais recentes da marca,como os novos logótipos.

Destaca-se, em particular, no Seat Arona o novo pára-choques que alberga as luzes de nevoeiro, imediatamente abaixo dos faróis.

Sem mostrar muito mais, a marca afirma que as linhas exteriores dão um aspecto mais robusto e um maior carácter "todo-o-terreno" ao crossover.

O interior de ambos os modelos também foi revisto, com um design mais atractivo dirigido a um público jovem, e mais recheado de tecnologia.

Não será, por isso, de excluir o redesenho do tabliê e na instalação de um novo sistema de infoentretenimento, apoiado num visor maior, para os dois modelos.

Considerado uma pedra angular do sucesso da marca, o Seat Ibiza, já vendeu mais de 6 milhões de unidades ao longo das suas cinco gerações.

Já o Seat Arona é visto como um sólido pilar na oferta automóvel da marca, tendo sido o segundo modelo mais vendido em 2020.

