Foi uma espécie de regresso ao passado o que Esteban Ocon protagonizou com o Alpine A110S, na abertura do Rali de Monte Carlo na última quinta-feira.

O desportivo fez uma série de passagens nas especiais da prova, numa estrada que já foi dominada pelo seu antecessor nos anos 70.

As primeiras imagens com o piloto francês da Alpine F1 Team foram divulgadas imediatamente a seguir ao final do rali que abriu o Mundial de WRC.

Já segue o Aquela Máquina no Instagram?