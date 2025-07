Era uma questão de tempo: BMW M2 CS já é recordista em Nürburgring

O BMW M2 CS já bateu o recorde da volta mais rápida ao "inferno verde" de Nürburgring-Nordschleife para um compacto desportivo, batendo por oito segundos a anterior marca.

Os 7:25,534 minutos foram conseguidos a 11 de Abril por Jörg Weidinger, engenheiro da BMW que esteve à frente do desenvolvimento deste bólide.

A alimentá-lo está um seis cilindros em linha de 3.0 litros com a tecnologia BMW M TwinPower Turbo a oferecer uns impressionantes 530 cv e 650 Nm às rodas traseiras através da transmissão automática M Steptronic de oito relações com Drivelogic.

Com um preço de partida de 142 mil euros, as reservas já estão abertas para um dos 30 exemplares previstos para o nosso país, com as primeiras entregas a acontecerem no final deste Verão.

