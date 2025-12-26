Mansory Equista Línea d’Oro é o Rolls-Royce Spectre que precisa para a Passagem de Ano

Agora que o Natal terminou e todas as atenções apontam à passagem de ano, nada melhor do que fazer uma entrada debruada a ouro para uma noite de folia que Donald Trump não desprezaria.

Em foco está a nova "obra de arte" da Mansory: nada mais, nada menos do que um Rolls-Royce Spectre baptizado como Equista Línea d’Oro, a reflectir o abuso do metal precioso na sua concepção.

Nesta edição única, o electrizante coupé de luxo sofreu uma reformulação completa ao comportar peças em fibra de carbono forjada, num kit de carroçaria exclusivo pintalgado de detalhes dourados.

A grelha frontal e a icónica estatueta Spirit of Ecstasy sobre o capô recebem o mesmo tratamento, assim como o habitáculo revestido a pele branca, contrastada pelo "vil" metal na consola central.

E depois são as enormes jantes forjadas de 23 polegadas (que também podem ser de 24) forradas com painéis dourados a assegurarem uma entrada espampanante na festa do réveillon.

A surpresa, no entanto, está escondida no pára-choques traseiro: poderosos altifalantes reproduzem o som de escape dum poderoso motor a combustão; só falta mesmo o cheiro a gasolina para o disfarce ser completo!

Convém não esquecer que o Rolls-Royce Spectre original monta dois propulsores eléctricos para uns combinados 430 kW (585 cv) e 900 Nm passados às quatro rodas direccionais.

E, apesar dos 2.890 quilos que o coupé pesa na balança, os zero aos 100 km/hora cumprem-se em 4,5 segundos, com a bateria de 102 kWh brutos a "assegurarem" uma autonomia até 530 quilómetros.

