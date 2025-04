Engenhoso: Honda ''cria'' banco especial… para gatos?!

Há maneiras originais de contar uma "peta" de 1.º de Abril mas foi a Honda a anunciar este ano uma das mentiras mais divertidas.

No cerne da questão está a montagem de novos bancos para aqueles condutores que não conseguem fazer uma viagem sem terem o gato ao seu lado.

Pois, para evitar os prováveis arranhões do bichano nos estofos, a insígnia japonesa lançou o Catnip Car Seat, um banco especial com aroma a erva-dos-gatos que os vai deixar completamente de cabeça à roda.

Disponíveis para encomenda a partir do "fatídico" 1º de Abril, os assentos Catnip podem ser forrados em tecido ou em pele, sem perder o conforto por que são reconhecidos quer para humanos, quer para felinos.

E, a mostrar que uma mentira absurda nunca vem só, a Honda anuncia ainda uma série de acessórios adequados para gatos, como um selector de marchas que também funciona como um arranhador.

Pode contar ainda com uma animação especial em forma de aquário (com os respectivos peixinhos) no arranque do sistema multimédia, e um porta-luvas adaptado com um dispensador de bolas de pêlos.

