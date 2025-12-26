 Pesquisa
Em França ''embrulham'' radares para ''oferecer'' no Natal…

O bom humor natalício tomou conta das estradas francesas de Terrenoire nesta quadra festiva: alguém decidiu "embrulhar" um radar ao lado duma auto-estrada a norte de Lyon como um verdadeiro "presente" do Pai Natal.

Um interlúdio leve e quase poético num quotidiano frequentemente marcado pelas multas por excessos de velocidade "fotografados" por estes espécimes de fiscalização do trânsito.

Ainda por cima, o poste do radar exibe uma mensagem divertidamente atrevida, a alertar os automobilistas que não deverão desembrulhar a prenda antes do dia 25... que entretanto alguém já terá "desembrulhado".

Um lembrete subtil de que o humor pode diminuir a velocidade em excesso dos carros... mas certamente não as multas, mesmo com esta decoração natalícia.

Já segue o Aquela Máquina no Instagram?

TEMAS:

Natalradarinsólito
Faltam 300 caracteres
Comentário enviado com sucesso
Subscrever Newsletter
Últimas Notícias
ver mais
pub

vídeos

Changan Deepal S05: ofensiva eléctrica por preço em conta

Changan Deepal S05: ofensiva eléctrica por preço em conta

Em França ''embrulham'' radares para ''oferecer'' no Natal…

Em França ''embrulham'' radares para ''oferecer'' no Natal…

Mansory Equista Línea d’Oro é o Rolls-Royce Spectre que precisa para a Passagem de Ano

Mansory Equista Línea d’Oro é o Rolls-Royce Spectre que precisa para a Passagem de Ano

×
Enviar artigo por email

Restam 350 caracteres

×
Para poder adicionar esta notícia aos seus favoritos deverá efectuar login. Caso não esteja registado no site de Aquela Máquina, efectue o seu registo gratuito.