'Elements' é o tema do calendário Pirelli 2026

É um acontecimento cheio de glamour quando a Pirelli lança o seu calendário anual: já na 52.ª edição, a apresentação do The Cal 2026 aconteceu na última sexta-feira em Praga, na República Checa.

O "almanaque" baptizado como Elements pelo fotógrafo e realizador norueguês Sølve Sundsbø, explora a relação entre o ser humano e a natureza mas sem se cingir aos quatro elementos tradicionais do planeta.

As protagonistas da edição relativa ao próximo ano foram fotografadas em representações simbólicas não só da terra, ar, fogo e água , mas também de forças mais intangíveis, como a energia, o éter e a luz.

"Quis captar emoções, instintos e estados de espírito que estão no centro da vida humana; o desejo de liberdade, a curiosidade e a sede de conhecimento, talvez se possa chamar assim", sublinha o autor escandinavo.

As 22 fotografias que compõem o calendário Pirelli apresentam 11 mulheres dos mundos do cinema, moda, desporto e música, sendo exemplos as actrizes Tilda Swinton e Isabella Rossellini, ou a cantora FKA Twigs.

"Quis fotografar mulheres maduras, com experiência e profundidade, mulheres por quem sinto um profundo respeito pelo que representam", conclui Sølve Sundsbø.

