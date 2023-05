Edition 25: um Volkswagen Polo GTI muito especial para festejar 25 anos

Há mais um aniversário para a Volkswagen celebrar com uma edição especial bem acelerada.

Chama-se Volkswagen Polo GTI Edition 25 e, como é bom de ver, celebra as bodas de prata do compacto desportivo.

A nova proposta está limitada a 2.500 exemplares e para o nosso país estão reservados 25 exemplares.

Ainda sem preços definidos (na Alemanha arranca nos 35.205 euros), chega ao nosso país no início de 2024, mas pode ser encomendado já a partir de Julho.

Visual mais dinâmico

Se o sistema motriz se mantém o mesmo do GTI convencional, é no plano estético e, principalmente, na afinação da suspensão que estão as principais diferenças.

Às cores usuais da carroçaria – Pure White, Kings Red Metallic, Reef Blue Metallic, Smoke Grey Metallic e Deep Black Pearl Effect –, junta-se o novo Ascot Grey.

Somam-se ainda as novas jantes em liga leve Adelaide de 18 polegadas em Black Glossy, o tejadilho e os retrovisores laterais em preto.

O visual clássico do desportivo é reforçado pelas pinças de travão e pelos frisos em vermelho, assim como pela grelha do radiador em favo de mel e pelas ponteiras de escape cromadas.

De série inclui ainda faróis matrizes IQ. Light LED com assistência dinâmica e luzes diurnas LED.

Pormenores de aniversário

A bordo, há mais elementos a sublinhar que este Polo GTI Edition 25 é mesmo especial.

O número que celebra a data está inscrito no volante multifunções e o logótipo One of 2500 nos revestimentos das portas.

Os bancos desportivos premium em pele perfurada, com os logótipos GTI, são em preto e vermelho, e os elementos decorativos em preto brilhante.

Das tecnologias de assistência ao condutor faz parte o pacote IQ. Drive com Travel Assist, que inclui cruise control adaptativo e manutenção de faixa.

O sistema de infoentretenimento Ready2Discover compreende um ecrã de oito polegadas, embora mais outros dois estejam disponíveis como opção.

Rebaixado e mais dinâmico

Na abordagem à parte mecânica, mantém-se o bloco TSI de 2.0 litros e quatro cilindros com 207 cv e 320 Nm sem qualquer calibração especial.

A diferença está mesmo na afinação específica da suspensão, rebaixada em 15 milímetros para um comportamento ainda mais dinâmico.

Potência e binário passam às rodas dianteiras, com diferencial autoblocante electrónico XDS, através de uma caixa automática de sete relações.

O resultado é uma aceleração dos zero aos 100 km/hora em 6,5 segundos, com a velocidade de ponta a bater nos 210 km/hora.

