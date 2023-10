E7A: Renault e Valeo criam motor eléctrico mais potente e compacto

Mais potente, mais compacto e mais limpo: chama-se E7A e é o novo motor eléctrico que a Renault está a desenvolver com a Valeo.

A experiência em motores síncronos, com o lançamento do Zoe, permitiu à marca do losango criar uma arquitectura "tudo em um" para este propulsor de terceira geração.

O uso de um rotor bobinado em vez de ímanes permanentes torna-o 30% mais compacto, mas com uma potência equivalente, em relação aos motores do Mégane E-Tech e Scenic E-Tech 100% eléctricos

O E7A também permitirá reduzir os tempos de carregamento da bateria, já que o sistema vai ser construído numa arquitectura de 800 volt em vez de 400.

Com o estator desenvolvido pela Valeo, será aumentada a eficiência e a potência até 200 kW (mais de 270 cv) sem aumentar o consumo de electricidade.

Ainda em desenvolvimento, prevê-se que o novo motor E7A começará a ser produzido em série no final de 2027, na fábrica de Cléon do grupo Renault.

Já segue o Aquela Máquina no Instagram?