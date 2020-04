E não há radares?! Ferrari LaFerrari bate 372 km/hora em auto-estrada alemã!

Auto-estrada vazia devido ao Covid-19 e o volante de um LaFerrari nas mãos… está mesmo a ver-se o que vai acontecer a seguir!

O espanhol Fede Garcia publicou esta segunda-feira um vídeo no seu Facebook a acelerar até aos 372 km/hora.

Impressionante quando é a própria insígnia do Cavallino Rampante a anunciar uma velocidade máxima de 350 km/hora do seu Ferrari mais potente.

O feito foi concretizado num troço da A7, nos arredores de Göttingen, onde presumivelmente não haverá limite de velocidade.

E é um verdadeiro prazer ver o responsável do Ferrari Club España a puxar ao máximo pelos 963 cv e 900 Nm do híbrido V12 sem entrar no "red line"!