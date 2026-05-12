É enorme: Audi mostra interior do Q9 antes da estreia

A camuflagem ainda cobre por inteiro o Audi Q9 mas a marca dos quatros anéis já fez questão de dar um vislumbre de como será o habitáculo do novo topo de gama antes da estreia mundial a 29 de Julho.

Ao contrário do Q7, que também será retocado a breve prazo, o maior SUV da insígnia de Ingolstadt apenas irá propor-se com seis ou sete lugares, todos eles electricamente ajustáveis e rebatíveis de série.

E, pela primeira vez numa proposta da Audi, o acesso ao habitáculo será possível através de portas que abrem e fecham de forma automática num ângulo até 90 graus.

Seis ou sete lugares?

Sem informações precisas das dimensões do novo Audi Q9, apenas se sabe que será bem mais comprido do que os 5,07 metros de comprimento que tem o Q7, o que faz deste SUV uma proposta apontada decisivamente à América do Norte.

À frente, condutor e acompanhante poderão contar com funções de ventilação e massagem nos bancos desportivos Plus enquanto a segunda fila do SUV, na configuração opcional de seis bancos, dispõe de ajuste eléctrico e ventilação activa.

Se for a versão de sete lugares, os três assentos da segunda fila podem equipar cadeirinhas para crianças, sendo de série a regulação eléctrica parcial de todos os bancos; os da terceira fila também são electricamente rebatíveis de forma individual.

Inédito até agora num Audi, todas as portas podem ser operadas por via eléctrica através da chave física, aplicação myAudi para telemóveis ou sistema multimédia, com os sensores em redor do carro a poderem travar a abertura se detectarem obstáculos.

Três ecrãs à frente

O posto de condução é em tudo semelhante ao dos modelos mais recentes da Audi, como se percebe nos três ecrãs a toda a largura do tabliê. A consola central pode carregar dois carregadores sem fios, dispondo ainda de portas USB-C até 100 watts.

O tecto panorâmico opacificante, que é de série logo na entrada da gama, pode bloquear até 99,5% da radiação ultra-violeta, de acordo com a marca, podendo equipar opcionalmente um sistema de iluminação com 84 LEDs configuráveis em 30 cores.

De origem poderá contar-se com um sistema de som Bang & Olufsen com áudio 4D, que adiciona actuadores nos bancos dianteiros para vibrarem de forma sincronizada com a música.

A insígnia germânica explica que o porta-bagagens comporta um novo sistema de calhas em alumínio nas laterais para prender volumes mais pequenos, libertando espaço no piso para bagagens maiores.

Apontado em especial ao mercado norte-americano, deverá comportar motores de combustão interna, que até poderão ser V6 e V8, que até poderão ser associados a tecnologias micro híbridas ou mesmo híbridas plug-in.

Excluída parece estar uma solução motriz 100% eléctrica mas só a 29 de Julho se poderá confirmar quando o Audi Q9 for oficialmente apreentado.

Texto: P.R.S.

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