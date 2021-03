Duelo na Ferrari: Sainz e Leclerc ao volante do SF90 Stradale

Há algumas semanas, Carlos Sainz e Charles Leclerc publicaram Instagram algumas fotografias em que estão sentados ao volante do Ferrari SF90 Stradale.

Tratava-se apenas de um aperitivo do vídeo que a marca de Maranello publicou esta semana: um "duelo" entre os dois pilotos antes do início do Mundial de Fórmula 1.

Sainz guia um SF90 Stradale com o pacote desportivo Asetto Fiorano, enquanto Leclerc opta pela variante Spider no circuito Enzo e Dino Ferrari de Imola.

Ambos os super desportivos híbridos plug-in, que assinalam os 90 anos da Scuderia Ferrari, são propostos com 1.000 cv de potência.

O grande protagonista continua a ser motor turbo V8 de 4.0 litros de 780 cv e 800 Nm, mas agora auxiliado por três motores eléctricos.

Um está montado entre o motor e a caixa automática de dupla embraiagem de oito velocidades, enquanto os outros dois estão associados ao eixo dianteiro.

