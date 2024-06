Duas lendas renascidas: Ford RS200 e Ford Escort Mk1 estão de volta à estrada

O anúncio é emocionante quanto baste para quem vibrou com os ralis que marcaram os ralis nas décadas de 80 e 90 do século passado.

Uma preparadora britânica prepara-se para dar continuidade a dois dos desportivos mais icónicos da Ford, para a qual já assinou um acordo de parceria com a insígnia americana.

Em causa está a revitalização, a partir do zero, do Ford Escort Mk1 e do lendário Ford RS200 que correu no grupo B do Mundial de Ralis, mas agora em versões adaptadas a qualquer estrada pública.

O projecto da Boreham Motorworks está ainda envolto no maior secretismo: as poucas imagens reveladas mostram que ambos os desportivos deverão manter as proporções dos modelos originais.

Percebe-se, no entanto, que a assinatura luminosa evoluiu para a tecnologia LED e, mesmo se não foram avançados dados sobre a mecânica, uma certeza é que não deverá haver cedências à electrificação.

Mais três na calha

A versão 2024 do Escort Mk1 deverá ser conhecida antes do final do ano, logo seguida pela estreia do RS200, mesmo a tempo de celebrar os seus 40 anos.

Concebido originalmente para competir no Grupo B do Mundial de Ralis, este tracção integral distinguiu-se de imediato pelos 250 cv e 292 Nm debitados pelo bloco de 1.8 litros montado em posição central traseira.

Equipado com uma caixa manual de cinco relações e diferencial autoblocante, os zero aos 100 km/hora cumpriam-se em 5,2 segundos para uma velocidade de ponta de 242 km/hora.

Tal poder fora e dentro do asfalto apoiou-se numa carroçaria muito ligeira fabricada em material compósito para um peso total de 1.250 quilos, números que fizeram dele um dos carros mais venerados dos ralis.

Já o Escort Mk1 revelado nos finais dos anos 60 converteu-se logo num sucesso no desporto automóvel, com a geometria da suspensão a proporcionar uma agilidade excepcional na terra e no alcatrão.

A Boreham Motorworks irá "reconstruir" ambas as propostas em números muito limitados mas na calha estão mais três propostas da Ford preparadas por esta divisão desportiva do grupo DRVN Automotive.

