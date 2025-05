DS 4 passa a N.º 4 e estreia E-Tense com 450 km eléctricos

Depois do N.º 8, há uma nova numeração para um dos modelos mais requintados da DS Automobiles: o DS 4 aproveitou a renovação de que foi alvo para transformar-se no n.º 4 da insígnia de luxo francesa.

O SUV coupé ganha uma motorização E-Tense totalmente eléctrica com uma autonomia a bater nos 450 quilómetros, complementando as soluções híbrida plug-in e micro híbrida já presentes na gama.

Ainda sem preços definidos, os primeiros exemplares começam a chegar neste Outono aos concessionários nacionais.

Evolução na continuidade

O DS N.º 8 deu o mote para a renovação estilística da gama da DS Automobiles, agora continuada pelo DS N.º 4 com um visual mais contido do que o antecessor.

Como se percebe na área frontal, o SUV coupé ganha um novo capô, ligeiramente sobreposto sobre a também nova grelha horizontal que recebe o símbolo retro-iluminado da marca a "cortar" a faixa luminosa que une as luzes diurnas.

As ópticas, que podem ser Matrix LED direccionais, assumem uma assinatura luminosa mais refinada, enquanto atrás os retoques parecem limitar-se ao número do modelo e à inscrição da construção a toda a largura da porta da bagageira.

Um olhar menos atento ao habitáculo indica poucas mudanças: o painel de instrumentos associado ao visor head-up é agora de 10,25 polegadas, com o ecrã multimédia de dez polegadas a manter-se encastrado no tabliê.

O sistema de infoentretenimento DS Iris passa a comportar o ChatGPT associado ao reconhecimento vocal. Eliminado foi o visor na consola central, substituído por um espaço para guardar pequenos objetos.

O que não foi beliscado foi a qualidade dos materiais e os respectivos acabamentos premium, patentes nos estofos dos bancos em pele com o desenho a replicar a pulseira dum relógio de luxo.

Eléctrico em estreia

A principal novidade neste DS N.º 4 está mesmo na variante E-Tense 100% eléctrica, com o propulsor de 157 kW (213 cv) e 343 Nm a ser associado a uma bateria de 58,3 kWh líquidos, recarregável até 11 kW AC ou até 120 kW DC.

Para conseguir a autonomia teórica em redor dos 450 quilómetros, a bomba de calor é de série, ao mesmo tempo que a aerodinâmica foi refinada com elementos activos dentro da grelha e com a redução em 10 mm da distância ao solo.

Capaz de acelerar dos zero aos 100 km/hora em 7,1 segundos, a reforçar a recuperação de energia está a regulação em três níveis (D, B e B+) nas patilhas da coluna de direcção.

Híbrido plug-in com mais autonomia

Segue-se na gama a versão Plug-In Hybrid 225, equipada com o conhecido bloco turbo de 1.6 litros com 180 cv mas com o novo propulsor eléctrico montado na caixa automática de dupla embraiagem de sete relações a elevar a potência para 92 kW (125 cv).

Este aumento não tem impacto na potência combinada, ainda fixada nos 225 cv, mas permite ganhar três décimas de segundo contra o antecessor, cumprindo agora os zero aos 100 km/hora em 7,4 segundos.

Mais "salutar" é a nova bateria oferecer 14,6 kWh de capacidade útil contra os anteriores 10 kWh, subindo a autonomia para lá dos 80 quilómetros, mantendo-se o recarregamento a uns máximos 7,4 kW em corrente alternada.

Menos positivo é a capacidade da bagageira cair para 360 litros contra os 430 litros da variante E-Tense e os 390 da opção micro híbrida.

A linha encerra com a variante Hybrid de 145 cv, a combinar um motor turbo a gasolina de 1.2 litros e três cilindros de 136 cv e 230 Nm ao propulsor eléctrico de 21 kW (29 cv) integrado na caixa automática de dupla embraiagem com seis relações.

O renovado DS N.º 4 chega ao nosso país já neste Outono nas versões E-Tense e Hybrid 145 mas os preços de cada acabamento ainda não fruam avançados; o Plug-In Hybrid 225 só chega no próximo ano aos concessionários nacionais.

