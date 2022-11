'Drag race' inglória: Rimac Nevera envergonha Lamborghini Aventador

É uma dor na alma ter um fantástico Lamborghini Aventador SVJ nas mãos e ser "comido", sem apelo nem agravo, por um fenomenal Rimac Nevera numa drag race.

Sim, os 770 cv de potência 720 Nm de binário do bloco V12 atmosférico de 6.5 litros do bólide da marca do touro foram impotentes para derrotar o hiper eléctrico croata.

Chris Harris, do Top Gear, tirou todas as dúvidas ao volante deste "animal" com 1.914 cv e 2.325 Nm, fruto dos quatro motores eléctricos a passarem potência e binário às quatro rodas.

O resultado? Apenas 1,97 segundos para o Nevera chegar aos 100 km/hora quando o Aventador SVJ demora uns "pastelosos" 2,8 segundos para chegar àquela velocidade.

E, para a vergonha ser total, Chris Harris nem se envergonha de acenar um adeus irónico ao Lamborghini enquanto acelera para a meta.

