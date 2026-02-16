Diversão total: Aznom eStory passa Citroën Méhari a eléctrico

Há uma dezena de dias passou pelo Aquela Máquina uma extravagância eléctrica concebida pela Aznom Automotive com oito metros de comprimento e mais de 1.000 cv por um preço exorbitante.

Pois a carroçadora italiana avança agora com uma proposta 100% eléctrica bem mais acessível, que toma como base o Citroën Méhari construído em parceria com a francesa eClassic Cars.

O principal destaque está mesmo no preço: a versão base arranca nos 32.0250 euros, com o topo de gama com tracção integral a custar 40.200 euros; em Itália as entregas dos primeiros exemplares acontecem em Maio.

Originalidade mantida

Sob a bandeira da Aznom Automotive renasce das cinzas o Citroën Méhari mas agora como um "eléctrico" Aznom eStory sem que o seu visual tenha sido "mexido" para além de alguns pormenores estéticos mais contemporâneos.

Por fora comporta um corpo em plástico tecnológico ABS PMMA, onde sobressaem faróis com tecnologia LED, enquanto o interior é forrado em tecido náutico para ambas as superfícies melhor resistirem aos raios ultra-violetas.

Na sua base está um novo chassis em alumínio, para maior leveza e rigidez, com a sua arquitectura específica a facilitar a integração de baterias LFP de 15 ou 25 kWh para autonomias de 190 a 315 quilómetros.

Não se espere um desempenho alucinante neste eStory: o motor Valeo de 11 kW (15 cv) e 275 Nm que equipa a versão base e a variante pick-up deixa acelerar até uns máximos 75 km/hora.

Já os mais exigentes poderão optar pelo eStory 4x4: dois motores asseguram a tracção integral para enfrentar terrenos mais desafiadores graças a um binário elevado aos 370 Nm.

"Leve" como uma pena

Ao desempenho (e consumo reduzido) não é alheia leveza deste "falso" Méhari, com o peso em vazio a variar entre os 575 e os 670 quilos.

Único senão é o carregamento da bateria fazer-se apenas em corrente alternada: a recarga de 20 a 80% demora 13h30 a 16 horas, conforme a bateria, reduzindo-se de 4h50 a oito horas com um carregador de carga dupla.

Assinale-se ainda que o Aznom eStory está homologado como um quadriciclo pesado, o que significa que está apto a ser conduzido por qualquer pessoa a partir dos 16 anos de idade com carta de condução B1.

