Disputas diabólicas no GP México

A quatro provas do final do Mundial de Fórmula 1, tudo pode ficar melhor definido sobre quem será o futuro campeão do Mundo no Grande Prémio do México.

Até ao próximo domingo, no entanto, aprecie alguns dos momentos mais chocantes que já aconteceram no circuito da Cidade do México.

A competição é liderada por Lewis Hamilton, da Mercedes, com 338 pontos, mais 64 do que o colega de equipa Valtteri Bottas, que tem 274 pontos.

A terceira posição é ocupada por Charles Leclerc, da Ferrari, com 221 pontos, mais nove do que o companheiro de equipa Sebastian Vettel, e de Max Verstappen, da Red Bull Racing Honda, ambos com 212 pontos.

