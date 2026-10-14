Direcção 'steer-by wire' já disponível para o Mercedes-Benz EQS

Renovado que foi o Mercedes-Benz EQS na estética e na tecnologia para alargar o seu ciclo de vida, a berlina eléctrica passa a acolher a solução steer-by-wire… e já há preços para a nova opção.

A nova tecnologia eleva a experiência de condução a um novo patamar ao eliminar a ligação mecânica entre o volante e as rodas dianteiras.

Os comandos de direcção passam a ser transmitidos de forma mais rápida e directa através duma ligação eléctrica, o que facilita as manobras mais complexas, bem como reforça a estabilidade e agilidade na condução.

O Aquela Máquina já testou a solução no Algarve em Março, em paralelo à apresentação oficial do novo Mercedes-Benz GLC eléctrico, e não poderia ter ficado melhor impressionado com as suas qualidades.

Manobras facilitadas

Primeiro ponto positivo é o facto do volante mais compacto ampliar a sensação de espaço a bordo, além de melhorar a visibilidade do painel de instrumentos, e facilitar a entrada e saída do EQS.

Esta tecnologia reduz o ângulo de rotação de forma significativa, sobretudo a baixa velocidade, simplificando manobras como o estacionamento.

Além disso, o esforço necessário para virar o volante é reduzido, como acontece nos monolugares da Fórmula 1, ao deixar de ser necessário reajustar constantemente a posição das mãos no volante.

A tecnologia steer-by-wire alia-se às rodas traseiras direccionais para proporcionar uma condução mais intuitiva, ao mesmo tempo que elimina as vibrações num volante convencional devido às irregularidades da estrada.

Já disponível como opção no nosso país com o volante em preto ou bege, esta solução é proposta a partir de 3.100 euros, baixando para 2.520 euros se se excluir o IVA.

Texto: P.R.S.

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