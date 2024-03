Difícil ser discreto: Mercedes-AMG E 53 4Matic+ ''dispara'' 612 cv em modo híbrido

Desvendado o preço no nosso país para o brutal SL 63 S E Performance, há uma nova "bomba" a chegar aos concessionários nacionais.

Agora é a vez do Mercedes-AMG E 53 Hybrid 4MATIC+ lançar suspiros de prazer, seja como berlina, seja na variante carrinha.

Para as duas propostas híbridas plug-in está um bloco de 3.0 litros e seis cilindros com 449 cv, alinhado com um motor eléctrico de 120 kW (163 cv) para uma potência combinada de 585 cv.

Este propulsor está integrado na caixa de velocidades AMG SpeedShift TCT 9G, como alternativa para poupar espaço.

Com o modo Race Start activado, o poder nos arranques e acelerações é elevado aos 612 cv máximos, a que se somam 750 Nm de binário.

O desempenho é próprio de um puro desportivo: 3,8 segundos dos zero aos 100 km/hora com o Race Start, incluído no pacote AMG Dynamic Plus, e uma velocidade máxima de 280 km/hora com o pacote AMG Driver’s.

Sem aqueles dois pacotes opcionais, aqueles valores cifram-se em quatro segundos e 250 km/hora, respectivamente.

Em modo puramente eléctrico, a velocidade atinge um máximo de 140 km/hora, com a bateria de 28,6 kWh a dar uma autonomia superior a 100 quilómetros.

O carregamento de dez a 80% da bateria, em corrente contínua a 60 kW, faz-se em 20 minutos, dispondo ainda de um carregador de bordo de 11 kW em corrente alternada.

A recuperação de energia pode atingir os 120 kW, com o modo D Auto a seleccionar automaticamente o nível de potência de regeneração de acordo com as condições de trânsito.

Afinações a preceito

A suportar todo o potencial da cadeia cinemática, a carroçaria foi afinada com diversas soluções para aumentar a rigidez.

Entre elas contam-se uma barra de reforço entre os apoios das torres da suspensão, para elevar a rigidez da secção dianteira e oferecer maior dinâmica lateral.

Já o painel sob o motor, ligado às longarinas através de barras adicionais, e as barras adicionais ,a ligarem os membros laterais à secção traseira, aumentam a estabilidade e a precisão da direcção.

De série são ainda o sistema de quatro rodas direccionais e o sistema de travagem reafinado com discos ventilados maiores, seguros por pinças de quatro pistões à frente e por uma pinça flutuante de um pistão atrás.

O nível de amortecimento adaptativo da suspensão AMG Ride Control pode ser pré-seleccionado através dos modos Comfort, Sport e Sport+.

Já aos programas de condução Comfort, Smoothness, Sport, Sport+ e Individual, integrados no AMG Dynamic Select, foram adicionadas as soluções Electric e Battery Hold, que são específicas deste híbrido plug-in.

Indiscrição plena

Vários elementos estilísticos distinguem o Mercedes-AMG E 53 Hybrid 4MATIC+ na estrada, a começar pelo revestimento do radiador específico da AMG, com aletas verticais e iluminação de série.

Os guarda-lamas dianteiros são também mais largos do que no Classe E convencional enquanto as entradas de ar, com duas aletas verticais, e a asa em A central definem o pára-choques dianteiro.

A vista lateral caracteriza-se por superfícies suaves, sem rebordos ou arestas, com a traseira a ser distinguida pela asa AMG na bagageira e pelo pára-choques combinado com o difusor.

A realçar o conjunto estão jantes em liga leve série com 19 polegadas, que podem ser de 20, albergadas sob guarda-lamas mais largos devido à maior largura de vias, ou optar pelas jantes forjadas de 21 polegadas.

A bordo, o desportivo respira luxo e bom gosto, logo patenteado nos acabamentos em madeira de freixo porosa cinzenta com a insígnia AMG iluminada.

O sistema de infoentretenimento MBUX, que pode ser Superscreen como opção, dispõe de visores e funcionalidades específicos, bem como os menus exclusivos AMG Performance e AMG Track Pace, que é opcional.

Somam-se ainda grafismos e funções específicos dos modelos híbridos, como o menu no painel de instrumentos e no ecrã multimédia com o estado de carga, a temperatura da bateria e a autonomia eléctrica.

Os bancos desportivos AMG com regulação eléctrica, que são de série, são revestidos em pele sintética Artico e microfibra Microcut com pespontos vermelhos, e o volante AMG Performance é coberto com pele Nappa.

Um Edition 1 especial

A reforçar toda a sua distinção na estrada, o novo E 53 Hybrid 4MATIC+ pode ser encomendado na versão exclusiva Edition 1 com as pinturas Manufaktur em Alpine Grey sólida ou Opalite White Magno.

Decalques em preto estão dispostos nas laterais enquanto as jantes forjadas AMG de 21 polegadas com raios cruzados são pintadas em preto baço e realçadas com aros brilhantes.

As tampas dos cubos das rodas exibem a insígnia Edition 1 numa coroa de louros, com as pinças dos travões em preto com o logótipo AMG em branco a contrastarem com o visual escurecido.

Incluídos estão ainda os pacotes especiais Night AMG, Night AMG II e AMG Carbon a decorar a carroçaria, com o interior a ser contrastado pelo preto e amarelo.

Os bancos AMG Performance são revestidos em pele Nappa preta com costuras em amarelo, como os cintos de segurança na mesma cor, e insígnias Edition 1 nos apoios de cabeça dianteiros.

Os elementos de revestimento AMG em fibra de carbono, assim como o volante AMG Performance em pele Nappa e microfibra Microcut, são decorados com pespontos.

O remate final é dado pela insígnia Edition 1 na consola central, com o MBUX Superscreen com ecrã para o passageiro dianteiro a ser de série.

Fica por saber quando é que o Mercedes-AMG E 53 Hybrid 4MATIC+ revelado esta semana chega ao mercado nacional e por que valores.

Já segue o Aquela Máquina no Instagram?