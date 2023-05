Diabo à solta: veja como o Rimac Nevera acelera na auto-estrada

Afirma-se como um dos hiper desportivos mais potentes à face da Terra, à conta dos quatro motores eléctricos que debitam 1.914 cv e 2.360 Nm.

Face a estes números, qualquer apaixonado pelo mundo automóvel não deveria ficar espantado ao vê-lo a transferir essa potência e binário para o alcatrão.

E, no entanto, é difícil não ficar impressionado com as prestações assombrosas do Rimac Nevera.

Afinal, bastam-lhe apenas 1,97 segundos para cumprir os zero aos 100 km/hora.

A Automann-TV mostrou no seu canal do Youtube como esta flecha dispara em total silêncio no troço de uma auto-estrada alemã sem limite de velocidade.

Bater os 300 km/hora é apenas uma formalidade para o hipercarro eléctrico ou não tivesse ele sido concebido para chegar aos 412 km/hora.

Com uma produção limitada a 150 unidades, e com cada exemplar a custar 2 milhões de euros, é o "eléctrico" de série mais rápido do planeta.

A electricidade é dada por uma bateria de 120 kWh constituída por lítio, manganês e níquel, e com uma autonomia WLTP até 550 quilómetros.

De fora destas contas fica o Pininfarina Battista, que tem por base o Rimac Nevera, capaz de chegar aos 100 km/hora em 1,86 segundos.

E, partindo do zero, faz 400 metros em 8,55 segundos, menos três centésimos do que o "irmão" mas com a velocidade máxima a "ficar-se pelos 350 km/hora.

