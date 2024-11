Desportivo sustentável: Mazda Iconic SP será real num futuro próximo

Há pouco mais de um ano, a Mazda estreou no salão automóvel de Tóquio o Iconic SP Concept, um protótipo electrificado que muitos apontam como o sucessor do mítico MX-5.

Pois agora o desportivo deverá ser uma realidade, como confirmam dois altos responsáveis da insígnia nipónica.

"Não se trata apenas dum show car; foi projectado com a real intenção de transformá-lo num modelo de produção num futuro não muito distante", esclarece Masashi Nakayama, director da divisão de design.

Já Naohito Saga, responsável pela divisão de planeamento estratégico, assume a concepção do Iconic SP como exemplar no compromisso da Mazda com a sustentabilidade ambiental.

Crucial é não ignorar o profundo impacto do novo sistema motriz electrificado para esta proposta, apoiado num motor a combustão de rotor duplo, para conseguir uma potência combinada de 370 cv.

Uma tecnologia que está presente no renovado Mazda MX-30 e-Skyactiv R-EV, com o motor Wankel a gasolina a servir apenas como gerador.

E, com a montagem do motor a combustão quase a meio do coupé permite-lhe ter um centro de gravidade muito baixo.

Além disso, terá a capacidade de "queimar" uma variedade de combustíveis neutros em carbono, como os sintéticos e o hidrogénio.

"O motor rotativo pode ser, ao mesmo tempo, muito compacto e muito potente ao mesmo tempo", sublinha Naohito Saga, podendo ser uma vantagem "para encontrar soluções viáveis para o futuro da mobilidade".

