Descida ultrapassa 5.000 euros: Renault baixa preço do Mégane E-Tech Electric

Não houve sequer um anúncio oficial mas pode ser um prenúncio para a maior democratização dos "eléctricos" nas estradas europeias e nacionais.

A Renault deu uma valente machadada nos preços de venda do Mégane E-Tech Electric, com uma descida que supera os 5.000 euros.

Desconhecido é se, nesta estratégia, está uma luta mais aguerrida contra marcas chinesas como a BYD e MG, já a actuarem no mercado nacional.

A gama é proposta com quatro níveis de equipamento – Equilibre, Evolution ER, Techno e Iconic – e duas motorizações eléctricas.

A versão equipada com o propulsor de 96 kW (131 cv) e 250 Nm, está alinhada com uma bateria de 40 kWh para uma autonomia até 300 quilómetros.

Segue-se a variante com a mesma motorização mas combinada com a bateria de 60 kWh para uma distância até 470 quilómetros com uma única carga.

A variante de 160 kW (218 cv) e 350 Nm proporciona acelerações mais vincadas, com a velocidade máxima limitada aos 160 km/hora.

A bateria de 60 kWh dá uma autonomia até 450 quilómetros (300 em auto-estrada), com o consumo eléctrico a fixar-se, em média, nos 16,1 kWh/100 km.

Versão Preços 2023 Preços 2024 Mégane E-Tech EV40 130 A partir de 38.350 euros A partir de 32.990 euros Mégane E-Tech EV60 130 A partir de 42.850 euros A partir de 37.490 euros Mégane E-Tech EV60 220 A partir de 44.850 euros A partir de 39.490 euros

