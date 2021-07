Desatenção é um dos erros mais graves na auto-estrada

Cortar uma faixa na auto-estrada devido a um camião avariado na berma não trava o acidente, mesmo que todas as regras de segurança sejam cumpridas.

A Vinci Autoroutes divulgou na sua conta do Twitter um incidente ocorrido no sábado de manhã num troço da A9, no sul de França.

O vídeo revela a desatenção do condutor do camião, que não viu a estrada bloqueada por uma carrinha dos serviços da infra-estrutura responsável pela manutenção da via.

As imagens mostram os funcionários a fugirem antes do inevitável acidente, do qual não resultaram quaisquer vítimas.

"Ao volante, há apenas duas coisas a fazer: conduzir e olhar para a frente", escreveu a empresa no Twitter em jeito de sensibilização.

A Vinci Autoroutes revelou ainda aos meios de comunicação franceses que, em média, todas as semanas uma das suas carrinhas é abalroada nas intervenções que executa.

Já segue o Aquela Máquina no Instagram?