Depois dos ''eléctricos': Mini Cooper a gasolina já é Paul Smith Edition

Os preços nacionais para os Mini 100% eléctricos, "vestidos" com a roupagem Paul Smith Edition, já tinham sido avançados no final de Janeiro com a respectiva abertura da reservas.

Pois agora são os Mini Cooper com motores térmicos a receberem o mesmo tratamento nas versões de três e cinco portas, sem esquecer o descapotável, mesmo se não haja a oportunidade de gozá-los este Verão por a produção só arrancar em Julho.

Fruto da colaboração com o estilista britânico, é dada uma atenção meticulosa ao pormenor numa reinterpretação muito livre do visual clássico do compacto desportivo.

Contrastes distintos

Essa postura começa logo na palete cromática definida para a "chapa – Statement Grey, Inspired White e Midnight Black Metallic –, com contrastes próprios na carroçaria, tejadilho e bancos combinados com as riscas características do design de Paul Smith.

A cor Nottingham Green, que faz referência à cidade de Beeston onde nasceu o designer britânico, ganha especial destaque nas capas dos retrovisores laterais, na moldura da grelha do radiador, e nas tampas centrais das jantes de 18 polegadas.

Nos modelos com tejadilho rígido, são dadas à escolha esse mesmo tom, ou um preto menos exuberante coma sobreposição de faixas baças e brilhantes.

A bordo é realçado o revestimento em Vescin pintada em Nightshade Blue, com as superfícies em malha preta a exibirem riscas sobrepostas acrescentadas por toques distintos no volante, e pelo desenho à mão dum "Rabbit" bem humorado.

Todos os preços

O especial Mini Paul Smith Edition com motorização a gasolina já abriu as encomendas nacionais em Portugal, com a variante Cooper C de 156 cv a começar nos 38.224 euros, e o Cooper S de 204 cv a arrancar nos 44.404 euros

Já a variante de cinco portas para o Cooper C parte dos 39.216 euros, começando nos 45.386 euros para o Cooper S, com o descapotável Cabrio C a ser proposto desde 45.201 euros, e o Cabrio S desde 48.310 euros.

Já abertos às encomendas desde Janeiro mantêm-se os eléctricos Cooper E, a começar nos 39.630 euros, e o Cooper SE nos 42.580 euros antes das devidas personalizações.

Texto: P.R.S.

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