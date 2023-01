Decoração electrizante para o Ford Puma Rally1

Será difícil ao Ford Puma Rally1 passar despercebido nas curvas geladas do Rali de Monte Carlo.

A decoração que o cobre inspira-se no universo musical synthwave, sem perder o visual electrizante dedicado à era híbrida.

Na película que cobre os dois carros da M-Sport Ford World Rally Team, sobressaem o néon rosa e azul eléctrico, tendo como base a cor Ford Blue.

A equipa de Ott Tänak e de Pierre-Louis Loubet revela em vídeo todo o processo de decoração aplicado aos painéis em fibra de carbono do carro.

O símbolo da marca mantém-se em destaque no centro do capô, enquanto o icónico Red Bull continua a ser elemento-chave dos dois carros.

O patrocínio alargado da marca oficializa os dois pilotos no seu seio, com Jourdan Serderidis a conduzir o terceiro carro da M-Sport com as mesmas cores.

O rali de Monte Carlo vai para a estrada esta quinta-feira, com o seu término a acontecer no domingo.

