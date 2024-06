De Tomaso P72 mostra-se em fibra de carbono... pintada a castanho!

Há cinco anos que se ouve falar do regresso da De Tomaso ao mundo dos super desportivos com o fabuloso P72.

Após sucessivas falsas partidas, o construtor italiano exibiu esta semana um dos exemplares que irá entregar até ao final do ano, com um acabamento inteiramente em fibra de carbono tingida a castanho.

Este material não serve apenas para emagrecer o seu peso mas também para realçar as curvas elegantes da carroçaria.

As caixas dos retrovisores laterais são em alumínio enquanto as jantes em liga leve têm acabamento em cinzento, com a traseira a comportar uma superfície envidraçada para admirar a beleza do motor.

Abertas as portas, percebe-se a predominância da pele branca a forrar os bancos, a consola central, o volante e os frisos das portas, com as caixas dos mostradores e manómetros a serem em alumínio.

O De Tomaso P72 equipa um V8 sobrealimentado de 5.0 litros da Ford, com os seus 750 cv e 900 Nm a levá-lo aos 100 km/h em menos de três segundos para uma velocidade máxima superior a 300 km/h.

O super desportivo está limitado a 72 exemplares, com um preço de partida de 1,6 milhões de euros antes das devidas personalizações.

