Dakar faz video de homenagem a Paulo Gonçalves

"graves na cabeça, pescoço e coluna" terão sido a causa da morte no domingo do piloto Lesõesterão sido a causa da morte no domingo do piloto Paulo Gonçalves, na sequência de uma queda na sétima etapa do Rali Dakar, adiantou fonte da equipa à agência Lusa. O piloto português foi encontrado

. O óbito foi declarado já no hospital de Layla, na Arábia Saudita.





A organização do Dakar publicou um vídeo de homenagem ao piloto português Paulo Gonçalves, que faleceu este domingo na sequência de uma queda violenta, na 7.ª etapa da edição deste ano do rali.Recorde o piloto natural de Esposende no vídeo acima!