Dacia Bigster já tem preços… que podem surpreender!

Três meses passados sobre a estreia oficial, chega ao mercado europeu a inédita incursão da Dacia no segmento C-SUV com o Bigster… a partir dos 24.250 euros!

Uma certeza é que, nos seus quatro níveis de acabamento – Essential, Expression, Extreme e Journey –, o equipamento de série está longe de ser espartano logo na entrada de gama com o bifuel Eco-G 140.

É a primeira vez que a insígnia franco-romena lança uma solução micro híbrida com tecnologia de 48 volts a apoiar o motor turbo de 1.2 litros com 140 cv de potência e caixa manual de seis relações.

Para fora pode contar-se com jantes de 17 polegadas em liga leve, retrovisores laterais em preto e barras do tejadilho em cinzento, ópticas Eco LED à frente e atrás, e pára-choques na cor da carroçaria.

Os revestimentos a bordo em preto são realçados por elementos em cinzento claro, a que se somam a instrumentação digital de sete polegadas e o ecrã multimédia de 10,1 compatível com Android Auto e Apple CarPlay sem fios.

Câmara de marcha atrás, vidros e retrovisores eléctricos e ar condicionado manual completam a oferta de equipamento.

Nova solução híbrida

O Bigster é também o primeiro modelo do conglomerado da Renault a integrar o novo grupo propulsor Hybrid 155 associado a uma caixa de velocidades automática multivariável.

A gama é completada pelas variantes micro híbridas TCe 140, que é uma estreia na Dacia, e TCe 130 4x4, ambas combinadas com caixa manual de seis relações.

No equipamento de base, à versão Expression soma-se a climatização bizona automática, travão de estacionamento eléctrico, faróis de nevoeiro e travões de disco nas quatro rodas em relação à Essential.

Os acabamentos Extreme e Journey integram o painel digital de dez polegadas, navegação conectada e jantes de 18 polegadas em liga leve, entre outros elementos.

Se o Journey assume a regulação eléctrica para o banco do condutor, o Extreme reflecte um perfil mais aventureiro nos estofos laváveis, nas barras modulares do tejadilho e no tecto de abrir panorâmico.

As encomendas para o Dacia Bigster já estão abertas, com as primeiras entregas a acontecerem em Maio, mas a versão Essential que dá entrada à gama só pode ser reservada a partir de Abril.

