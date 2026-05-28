CX-6e é o novo SUV eléctrico da Mazda; todos os preços da gama

Depois do Mazda6e, que foi votado Eléctrico do Ano na edição de 2026 do Troféu de Cristal / Carro do Ano no nosso país, a insígnia nipónica avança com a segunda proposta da actual estratégia de lançamento de modelos 100% electrificados.

Em causa está o novíssimo Mazda CX-6e, cujas pré-reservas tinham sido abertas em Fevereiro, para agora se conhecerem todos os preços da gama.

Sob o lema A Condução Eléctrica na Sua Forma Mais Artística, o SUV assume uma nova interpretação da linguagem estilística Kodo para o melhor equilíbrio entre versatilidade, dinamismo e concepção artesanal.

O resultado final é a combinação da filosofia japonesa com a tecnologia do parceiro chinês Changan Automobile, patente no visual cuidado e na ligação envolvente com o condutor.

Em termos mecânicos, o motor 100% eléctrico debita 190 kW (258 cv) e 290 Nm às rodas traseiras, tendo como suporte uma bateria LFP de 78 kWh para 484 quilómetros de autonomia, sendo recarregável a uns máximos 165 kW DC.

O Mazda Cx-6e tem já os preços definidos para os acabamentos Takumi e Takumi Plus, reforçado por uma campanha de desconto de 3.444 euros, alinhada com a oferta de acessórios no valor de 615 euros, e 40 euros em cartão de carregamento.

Acabamento Interiores Jantes Preço Takumi Black Trim 19 polegadas Desde 41.544 euros Takumi Warm Beige Trim 19 polegadas Desde 41.544 euros Takumi Black Trim 21 polegadas (Pack Alloy Black Silver) Desde 42.744 euros Takumi Warm Beige Trim 21 polegadas (Pack Alloy Black Silver) Desde 42.744 euros Takumi Plus x x x x x x x 21 polegadas Desde 44.544 euros

Texto: P.R.S.

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