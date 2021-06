Curva apertada despedaça carros de rali

A edição deste ano do Rali de Touquet, corrida no último fim-de-semana de Maio, foi aziaga para três concorrentes que disputam o campeonato nacional.

Entre as muitas dificuldades do percurso, uma passagem por uma rua particularmente estreita daquela vila do norte de França provocou o caos.

Três pilotos, pelo menos, não conseguiram concluir uma sequência apertada e muito técnica, como se pode apreciar no vídeo.

Felizmente, nem pilotos nem copilotos sofreram quaisquer mazelas, mas o mesmo não se pode dizer dos carros que ficaram despedaçados.



