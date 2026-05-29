Cupra Raval faz das ruas uma sala de aula da vida

É o toque de reunir a tribo em redor do Cupra Raval: a rua vai transformar-se na mais poderosa sala de aula do planeta com a campanha global University of the Streets que faz o lançamento do compacto desportivo.

Centrada no bairro Raval em Barcelona, as suas ruas são o epicentro dum colectivo diversificado de vozes da música, desporto e cultura urbana, que não só reflectem o viver e o talento duma nova geração tendo como peça central o novo Cupra Raval.

A acção promocional destaca os princípios fundamentais da Universidade das Ruas, personificados por Nathy Peluso, Guitarricadelafuente, Kim Petras, Theodora e Lancey Foux.

Por companhia aqueles artistas têm os futebolistas Vicky López, Pedri, Fermín López, Alejandro Balde, Pau Cubarsí e Ferran Torres que jogam pelo FC Barcelona na liga espanhola.

Na sua essência, University of the Streets assenta na ideia universal de que algumas das lições mais importantes da vida são aprendidas fora das salas de aulas.

O Cupra Raval personifica essa filosofia de vida ao fazer uma reinterpretação radical da mobilidade eléctrica urbana, combinando um visual distinto com prestações electrizantes centradas no condutor.

Texto: P.R.S.

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