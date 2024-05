Cupra León ganha nova cara; híbrido 'plug-in' com 100 km ''eléctricos''

"Construído para provocar emoções fortes", afirma a Cupra na apresentação do renovado León esta segunda-feira nas variantes berlina e Sportstourer

Bem diferenciado do irmão catalogado como Seat, passa a integrar os códigos estilísticos da marca desportiva de forma mais nítida, a que se somam um habitáculo modernizado e melhores motorizações.

Com chegada prevista em Julho ao nosso país, o modelo é proposto nas versões puramente a gasolina e gasóleo, sem esquecer as opções micro híbridas e híbridas plug-in.

Separação de águas

Era uma questão de tempo até o Cupra León lançado em 2020 ser alvo de uma reestilização que vai muito para além da estética.

Se as proporções originais se mantêm, o mesmo não se passa em termos visuais, com a dianteira mais afilada a recordar o eléctrico Born.

O logótipo da marca é deslocado para a extremidade do capô, suportado por uma grelha de generosa dimensão, enquanto os faróis LED Matrix incorporam uma nova assinatura luminosa.

A traseira evolui de uma forma mais suave, com a porta da bagageira em forma de V e os farolins LED unidos por uma faixa luminosa com o símbolo Cupra iluminado.

A reforçar o impacto visual é dada à escolha novas cores foscas e uma nova gama de jantes em liga leve com 18 e 19 polegadas.

Interior mais evoluído

O habitáculo também evoluiu, tendo como principais novidades o ecrã multimédia de 12,9 polegadas com o mais recente sistema de infoentretenimento do grupo, e os botões retro iluminados para a climatização e o rádio

O tabliê foi redesenhado para acomodar o painel da instrumentação digital, que se mantém com 10,25 polegadas.

O mesmo sucedeu com a consola central, agora com detalhes em cromado escuro, a comportar um espaço refrigerado para carregar telemóveis por indução a 15 watts, presente como padrão.

O desenho dos painéis das portas também foi actualizado, reforçado por novos revestimentos em tecido ou pele para os três tipos de assentos que o modelo pode comportar.

De forma mais específica, os bancos CupBucket que equipam o León VZ reforçam o espírito desportivo ao serem montados numa posição mais baixa e ergonómica.

O volante Supersports, com botões-satélite para controlar os modos de arranque e condução, junta-se ao equipamento de série.

Diesel não foi abandonado

Com a plataforma MQB Evo do grupo Volkswagen em que é montado o León surgem, nada mais, nada menos, do que cinco motorizações distintas.

A Cupra renovou o 1.5 eTSI mild hybrid de 150 cv com tecnologia de 48 volts, bem como o diesel 2.0 TDI de 150 cv, estando ambos disponíveis apenas com a caixa automática DSG de sete relações.

Seguem-se duas opções motrizes eHybrid de nova geração com 204 e 272 cv, suportadas pelo novo motor 1.5 TSI combinado com um propulsor eléctrico.

A bateria de 19,7 kWh permite uma autonomia superior a 100 quilómetros, sendo recarregável a 50 kW em corrente contínua ou a 11 kW em corrente alternada.

O topo de gama CUPRA León VZ eHybrid de 272 cv ganha ainda discos de travão Brembo de maiores dimensões, suportados por pinças de quatro pistões.

Para a variante Sportstourer está reservado uma nova opção TSI de 2.0 litros com 333 cv de potência passados às quatro rodas com distribuição de binário e travões Akebono.

A entrada na gama faz-se com o bloco TSI de 1.5 litros puramente a gasolina com 150 cv, associado a uma transmissão manual de seis velocidades.

A dinâmica de condução é reforçada pelos modos Comfort, Performance, Cupra e Individual, com a versão mais poderosa da gama a ganhar um modulador sonoro que reforça o som natural do motor.

São várias as tecnologias de apoio ao condutor, destacando-se o controlo de velocidade de cruzeiro adaptativo preditivo combinado com o Travel Assist e a manutenção de faixa.

Ainda sem preços definidos, as primeiras unidades do Cupra León deverão começar a chegar em Julho ao nosso país.

Já segue o Aquela Máquina no Instagram?