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Contraste ao branco papal: Ford oferece Explorer muito negro a Leão XIV

O parque automóvel do Vaticano está mais rico com a oferta ao Papa Leão XIV dum Ford Explorer personalizado até ao mínimo detalhe, a que nem as matrículas escaparam com um óbvio Leo XIV e um insólito Da Pope ao melhor estilo do rap.

Oferta de Jim Farley, director executivo da insígnia americana, um preto muito negro pinta-o por fora contra o óbvio branco papal, com o interior a homenagear as origens do sumo pontífice nascido Robert Francis Provost em Chicago.

Um gesto que não passou despercebido já que o SUV foi montado na fábrica da Ford criada em 1924 naquela cidade, a poucos quilómetros do bairro de Dolton onde o Papa cresceu. "Original" é um dos operários responsáveis pela tarefa ter sido aluno do Papa em 1986 nas disciplinas de Matemática e Física.

As etiquetas dos bancos exibem a bandeira da cidade enquanto a consola central e as soleiras das portas retratam a linha de arranha-céus que corta o horizonte da Cidade dos Ventos; a Basílica de São Pedro em Roma destaca-se no tabliê.

Sob o capô deste SUV apenas presente nas Américas está um V6 híbrido de 3.3 litros acoplado a uma transmissão automática de dez relações, para libertar 323 cv e 437 Nm às quatro rodas.

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