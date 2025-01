Contingências eléctricas: Smart #5 também será híbrido 'plug-in'

O rumor já circulava há alguns dias, agora confirmado de que há mais uma marca automóvel a pôr travão nas suas opções totalmente eléctricas.

Depois de anunciar o Smart #5 alimentado apenas a electrões, a insígnia asiática avança agora com uma solução híbrida plug-in devida à adesão contida do mercado mundial por aquela tecnologia motriz.

Esta alteração estratégica deve-se à "mudança nas expectativas dos clientes", sublinhou uma fonte da construtora à publicação britânica Autocar, não podendo "excluir qualquer solução tecnológica nesta fase".

O anúncio é interessante não apenas do ponto de vista comercial mas também técnico já que na calha poderá estar a plataforma GEA da Geely para desenvolver a variante híbrida do #5.

Embora a Smart não tenha divulgado ainda as especificações oficiais, é expectável a montagem do sistema motriz Thor que já equipa outros modelos da construtora chinesa.

A solução já presente no Galaxy 7 EM-i associa um bloco turbo a gasolina de 1.5 litros com 111 cv e 136 Nm a um propulsor eléctrico de 218 cv e 262 Nm, apoiada por baterias de 8,5 ou 19,1 kWh.

A Smart não é a única marca a rever os seus planos de electrificação já que a Lotus, que também faz parte do grupo Geely, anunciou recentemente o "abandono" da sua estratégia totalmente eléctrica.

A construtora britânica está a desenvolver a tecnologia Super Hybrid para uma autonomia superior a mil quilómetros, sendo expectável anúncios da mesma índole num futuro próximo da parte doutras marcas.

O Smart #5 totalmente eléctrico entra no mercado europeu nesta Primavera, com a versão híbrida plug-in a chegar previsivelmente em 2026 mas por saber ficam os preços de ambas as opções.

Já segue o Aquela Máquina no Instagram?