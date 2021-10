Continental GT Speed: Bentley mais veloz de sempre já está aberto às encomendas

Potência, luxo e alto desempenho marcam os novos Bentley Continental GT Speed e GT Speed Convertible que agora chegam ao mercado nacional.

Apresentados na quarta-feira, ambos os modelos representam a melhor interpretação do modelo de produção mais potente da insígnia britânica.

Os dois modelos, que já podem ser encomendados no nosso país, afastam-se do estilo tradicional de carros de luxo da Bentley, concentrado no conforto e na grandiosidade.

Desempenhos emocionantes

O Continental GT Speed e a sua variante descapotável combinam o desempenho de um desportivo com a opulência que se espera de um Bentley.

Já na sua terceira geração, o carro de produção mais rápido do construtor apresenta um chassis de vanguarda, desenvolvido especificamente para este novo modelo.

Relevante é a nova direcção electrónica nas quatro rodas, que aperfeiçoa a sua natureza dinâmica nos modos de condução Bentley e Comfort.

Essa característica é ainda mais evidente no modo Sport, com a direcção a ser combinada com a condução dinâmica em estrada.

O diferencial electrónico de deslizamento limitado permite maior agilidade com a introdução de um novo sistema electrónico de rodas traseiras direccionais.

Aliado ao controlo de tracção e aos sistemas activos do chassis, oferece maior capacidade lateral, melhoria na estabilidade longitudinal, maior regulação no acelerador e melhor aderência em pisos mais adversos.

Actuante em todos os modos de condução, com particular ênfase no Sport, a baixa e média velocidades, as rodas traseiras são direccionadas no sentido oposto das dianteiras, para ajudar numa rápida mudança de direcção.

A velocidades elevadas, as rodas traseiras giram na mesma direcção das rodas dianteiras, para melhorar a estabilidade.

O sistema é significativamente mais activo no GT Speed do que no Flying Spur, onde o principal objectivo é reduzir o raio de viragem e melhorar a estabilidade a alta velocidade.

A tracção activa nas quatro rodas, o controlo de tracção e a distribuição de binário foram recalibrados em todos os modos de condução, dando um novo carácter ao desportivo.

Potente, muito potente

Acelerações brilhantes e desempenho excitante marcam o novo Bentley Continental GT Speed. O desportivo guarda uma versão actualizada do bloco W12 TSI de 6.0 litros, com 659 cv – mais 24 cv do que o modelo actual – e 900 Nm.

A velocidade de ponta chega aos 335 km/hora enquanto a aceleração dos zeros aos 100 km/hora se faz em 3,6 segundos, uma décima mais rápido do que o GT Speed Convertible.

Quer o motor, quer a transmissão estão calibrados para se adaptarem às características do condutor mais nervoso.



No modo Sport, o W12 biturbo foi regulado para aumentar ou diminuir o tempo do motor na faixa de rotação, até ser engrenada uma nova relação.

Significa que a transmissão de dupla embraiagem de oito velocidades é duas vezes mais rápida naquele modo do que o W12 "convencional".

Para maximizar a eficiência, o novo sistema Stop&Start da Bentley desactiva seis dos cilindros em situações de baixa carga no acelerador ao rodar a uma velocidade constante.

A eficiência das travagens é assegurada por discos carbono-cerâmicos em carbono de alto desempenho.

Estética que marca a diferença

O Bentley Continental GT Speed e a sua variante sem capota ganharam novos pormenores estilísticos.



A grelha de radiador em Dark Tint, a que se soma a grelha inferior no pára-choques, é mais imponente, reforçada pela sigla Speed no pára-choques dianteiro.

As soleiras desportivas das portas são agora mais esculpidas, com o logótipo Bentley iluminado a vermelho a homenagear as credenciais desportivas do modelo.

O impacto na estrada é ainda assegurado pelas jantes exclusivas Speed de 22 polegadas em prateado brilhante, sendo opcionais os acabamentos em tonalidade escura ou preto brilhante.

No caso do Continental GT Convertible, a capota Z-Fold em lona demora 19 segundos a abrir e a fechar, com a operação a poder ser realizada em andamento até aos 50 km/hora.

As melhorias nela introduzidas garantem um descapotável tão silencioso no interior como o coupé da anterior geração.

Por dentro, destacam-se os materiais artesanais, combinados com acabamentos e inserções exclusivas, sem esquecer o pacote alargado de personalizações opcionais.

Realce também para uma divisão de cores elaborada com dois tons em pele e fibras sintéticas combinadas de Alcântara.

A elas são conjugadas painéis em fibra de carbono e pespontos vermelhos contrastantes nos bancos com estofos Diamond in Diamond, portas, tabliê e volante.

A instrumentação combina elementos analógicos e digitais, que criam um ambiente sofisticado a bordo, aliado ao display giratório da Bentley.

Sem surpresas, o Bentley Continental GT Speed e o seu "irmão" descapotável não estão ao alcance de todas as bolsas.

O primeiro é proposto no nosso país a partir de 341.499 euros enquanto o Continental GT Speed Convertible arranca nos 369.174 euros.

Destes preços estão excluídos personalizações opcionais, e despesas de transporte, preparação e legalização.

