Continental cria chave biométrica que reconhece rosto do condutor

Há um novo "eléctrico" a estrear a 7 de Janeiro no CES 2025 em Las Vegas e não, não será de nenhuma das construtoras automóveis consagradas mas últimas décadas.

Mais conhecido pela sua oferta de pneus, a Continental irá levar ao salão de electrónica um veículo de demonstração equipado com um sistema mãos-livres de última geração.

Será com uma chave biométrica que as portas do carro serão desbloqueadas, através do reconhecimento do rosto do condutor, e não por uma aplicação no telemóvel.

A solução tecnológica, que combina a inteligência artificial com a tecnologia de sensores, também permite abrir o porta-bagagens ao "interpretar" a face do automobilista, assim como os seus movimentos.

Também será capaz de bloquear o acesso ao veículo e accionar vários alertas ao identificar indivíduos suspeitos com intenções menos honestas.

A Continental espera que o sistema seja uma realidade nos próximos três a cinco anos, contando com uma câmara a 360 graus e radares adicionais, admitindo ainda actualizações remotas.

