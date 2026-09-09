Confunde marchas automáticas e atira Renault Symbioz para a piscina

Dar um mergulho numa piscina nestes dias de calor que ainda correm na Europa é sempre um convite revigorante para o espírito, mas ter um carro na água por companhia não estará na mente de qualquer veraneante.

Em mais um fenómeno francês que pede meças aos que acontecem no Entroncamento, uma condutora atirou o seu Renault Symbioz automático para dentro do "charco" após ter confundido a marcha atrás com a marcha para diante.

"Eram umas 22 horas [de domingo] quando ouvimos um enorme estrondo", explicou um dos responsáveis do restaurante Villa Medusa em Saint-Laurent-du-Var, nos arredores de Nice.

O profissional descreve o incidente como quase um milagre por não ter havido feridos. "Entrei na piscina, com a água pelos joelhos, para ajudar a saírem do veículo" a condutora e a acompanhante.

Devido aos poucos estragos no local, o restaurante já retomou o serviço mas os seus clientes terão de esperar mais alguns dias por um mergulho até a piscina ser reparada.

Texto: P.R.S.

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