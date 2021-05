Condutor rega com gasolina ladrões que iam roubá-lo

Como é que se trava um grupo de bandidos quando estamos a abastecer de combustível o nosso carro numa estação de serviço?

O vídeo foi gravado na sexta-feira numa estação de serviço do Zimbabué. Um condutor está a abastecer o seu Skoda Superb quando de uma carrinha saltam três encapuzados para lho roubarem.

O sangue frio do indivíduo é notável: com a mangueira de gasolina em punho, começa a regar os larápios com o combustível.

O grupo fugiu para a carrinha, que já acelerava para sair do local o mais depressa possível.

