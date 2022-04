Condutor distrai-se e ''pendura'' Range Rover SVR em cima de separador

As distracções na estrada pagam-se caro, principalmente quando se vai ao volante de um carro que custa 160 mil euros.

Em Marselha, as obras rodoviárias em curso na avenida Baille perturbaram visivelmente o condutor de um Range Rover SVR.

Nada melhor do que testar a resistência do SUV ao tentar subir o separador de betão colocado no centro da via.

Felizmente, os transeuntes que testemunharam o acidente deram uma ajuda ao condutor para sair daquela situação, não sem fazerem alguns estragos na viatura.

